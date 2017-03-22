Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.03.2017 17:05

Сегодня в столице Заполярья открылась IV международная конференция "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы"

Елена Белкина.

Международный рыбный форум начал работу с подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Союзом рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных и фермерских хозяйств и Союза Рыбаков Норвегии. Деловое меню подкрепили дегустацией. Мурманские технологи приготовили для участников конференции рыбные блюда по своим оригинальным рецептам. Такое разноплановое введение в тему подготовило почву для главного события конференции - пленарного заседания, где основными вопросами стали модернизация флота и государственные меры стимулирования. Приветствуя участников форума, глава региона подчеркнула, что в государственной поддержке нуждается также береговая переработка и прибрежное рыболовство как основной поставщик сырья. Необходим прозрачный и эффективный механизм распределения квот.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Необходим выбор наиболее перспективных типов судов, а именно привлечение судостроителей с учетом требований по модернизации производства, необходимого оборудования, а также выстраивания экономически эффективной системы финансирования таких инвестпроектов".
Новую концепцию развития рыбохозяйственного комплекса страны представил Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства. Российский потребитель поставлен в ней во главу угла. Техническому перевооружению Северного бассейна отведено одно из ведущих мест. Только под тресковую индустрию планируется построить 50 крупно- и среднетоннажных траулеров.
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук: "Направление какое - это тресковая индустрия. Мы говорим о том, что это обновление флота - прежде всего, и переход на высокотехнологичную продукцию, продукцию высокой степени переработки - филе и, в том числе, полная переработка отходов на судах, соответствующие производственные мощности нужно к этому готовить".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.23
Евро = 61.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.