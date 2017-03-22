Сегодня в столице Заполярья открылась IV международная конференция "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы"

Елена Белкина.

Международный рыбный форум начал работу с подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Союзом рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных и фермерских хозяйств и Союза Рыбаков Норвегии. Деловое меню подкрепили дегустацией. Мурманские технологи приготовили для участников конференции рыбные блюда по своим оригинальным рецептам. Такое разноплановое введение в тему подготовило почву для главного события конференции - пленарного заседания, где основными вопросами стали модернизация флота и государственные меры стимулирования. Приветствуя участников форума, глава региона подчеркнула, что в государственной поддержке нуждается также береговая переработка и прибрежное рыболовство как основной поставщик сырья. Необходим прозрачный и эффективный механизм распределения квот.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Необходим выбор наиболее перспективных типов судов, а именно привлечение судостроителей с учетом требований по модернизации производства, необходимого оборудования, а также выстраивания экономически эффективной системы финансирования таких инвестпроектов".

Новую концепцию развития рыбохозяйственного комплекса страны представил Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства. Российский потребитель поставлен в ней во главу угла. Техническому перевооружению Северного бассейна отведено одно из ведущих мест. Только под тресковую индустрию планируется построить 50 крупно- и среднетоннажных траулеров.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук: "Направление какое - это тресковая индустрия. Мы говорим о том, что это обновление флота - прежде всего, и переход на высокотехнологичную продукцию, продукцию высокой степени переработки - филе и, в том числе, полная переработка отходов на судах, соответствующие производственные мощности нужно к этому готовить".







