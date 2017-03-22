В Мурманском колледже искусств состоится уникальный концерт оркестра народных инструментов

23 марта в 19.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14, Мурманский колледж искусств) состоится концерт оркестра народных инструментов преподавателей детских школ искусств Мурманской области.



Концерт организован в рамках курсов повышения квалификации, проводимых областным Институтом развития образования, и является их итогом.



В концерте примут участие 60 преподавателей из школ искусств городов и поселков Мурманской области.



В состав дирижеров оркестра вошли преподаватели специальности «Инструментальное исполнительство» Мурманского колледжа искусств Анатолий Трухин и Эдуард Панимаскин, а также преподаватель Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморск Роман Соколов.



Главный дирижёр и художественный руководитель – почётный работник культуры Мурманской области, председатель предметно-цикловой комиссии специальности «Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра) Мурманского колледжа искусства Анатолий Гернер.



В концерте также принимает участие солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева. Литературную часть к концерту подготовила преподаватель Мурманского колледжа искусств Евгения Батова.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /