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22.03.2017 16:33

В сентябре этого года в Мурманске состоятся довыборы в городской совет

Светлана Деменева.

Сегодня лидер регионального ОНФ Максим Сахневич подал документы в городское отделение партии "Единая Россия", зарегистрировавшись таким образом на участие в праймериз. Напомним, в сентябре этого года в Мурманске состоятся довыборы в городской совет. Три места освободились в следствии того, что   депутаты избрались в областную и Государственную Думы. Потенциальных кандидатов предложат выбрать 23 апреля.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "ОНФ создан для того, чтобы чаяния людей, мнения людей доводить до власти. А быть депутатом и быть членом ОНФ - вдвойне значимость вырастает. И решение вопросов, которые ставит президент перед нами".



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