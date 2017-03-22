Светлана Деменева.

Сегодня лидер регионального ОНФ Максим Сахневич подал документы в городское отделение партии "Единая Россия", зарегистрировавшись таким образом на участие в праймериз. Напомним, в сентябре этого года в Мурманске состоятся довыборы в городской совет. Три места освободились в следствии того, что депутаты избрались в областную и Государственную Думы. Потенциальных кандидатов предложат выбрать 23 апреля.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "ОНФ создан для того, чтобы чаяния людей, мнения людей доводить до власти. А быть депутатом и быть членом ОНФ - вдвойне значимость вырастает. И решение вопросов, которые ставит президент перед нами".







