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22.03.2017 16:15

Заместитель губернатора Игорь Бабенко принял участие в VII пленуме регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области

Сегодня заместитель губернатора Игорь Бабенко принял участие в VII пленуме регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области.

Как подчеркнул в выступлении Игорь Бабенко, военно-патриотическое воспитание, подготовка к военной службе, повышение уровня физической подготовленности молодежи допризывного возраста – эти задачи Правительство Мурманской области традиционно решает в тесном взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ России.

Всего в прошлом году совместно с региональным отделением ДОСААФ было проведено более 200 различных мероприятий с привлечением около 9 тысяч обучающихся образовательных организаций.
Совместная работа значится и в планах на 2017 год – в частности, уже идет отбор среди членов военно-патриотических клубов Мурманска для участия в параде 9 Мая.

«Правительство Мурманской области заинтересовано в развитии дальнейшего сотрудничества с региональным отделением ДОСААФ. В ноябре 2016 года в ходе рабочей встречи с заместителем председателя ДОСААФ России Сергеем Сериковым был отмечен значительный вклад регионального отделения ДОСААФ в подготовку призывников к службе в Вооруженных Силах, пропаганду занятий физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни среди молодежи», – отметил Игорь Бабенко.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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