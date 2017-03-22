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22.03.2017 18:20

Более 1700 выпускников Мурманской области написали репетиционный ЕГЭ по математике профильного уровня

В репетиционном экзамене по математике профильного уровня приняли участие более 1700 выпускников общеобразовательных организаций Мурманской области. Профильный ЕГЭ необходим при поступлении в вузы на специальности, где математика – один из вступительных экзаменов.

Репетиционный ЕГЭ проходил в 26 пунктах проведения экзаменов, один из которых расположен в труднодоступной и отдаленной местности, в полном соответствии с требованиями порядка проведения ЕГЭ: контроль на входе в пункт проведения экзамена, при себе только черная гелевая ручка и паспорт, удаление за нарушение порядка. Нарушений на экзамене не выявлено. Два участника досрочно завершили выполнение работы по состоянию здоровья.

Контрольные измерительные материалы максимально приближены к настоящим. Они разработаны специалистами Мурманского областного института развития образования в соответствии со спецификацией, утверждённой Федеральным институтом педагогических измерений. Работа, на выполнение которой было отведено 3 часа 55 минут, состояла из двух частей (первая часть – 8 заданий, вторая – 11 заданий).

«Репетиционные экзамены позволяют психологически и организационно подготовить выпускников к экзаменам в основной период, а всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий на пункте», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В настоящее время в Региональном центре обработки информации идет проверка развернутых ответов экспертами предметной комиссии, по завершении которой результаты будут направлены в образовательные организации. Специалисты института развития образования подготовят аналитические материалы, что позволит учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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