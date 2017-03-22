Минздрав Мурманской области не планирует закрытие медкабинетов в детских садах и школах

Кирилл Коган.

В областной Думе разбирались с будущим школьных медкабинетов. Есть опасения, что из-за недавнего ужесточения норм СанПиНа и изменений в федеральном законодательстве, многие их них могут закрыть. За круглым столом прозвучало - речь не о прекращении деятельности, а о создании безопасных условий для качественного оказания помощи детям. Эту же информацию на своей личной странице в Твиттере разместила глава региона Марина Ковтун. В пояснениях, в частности, сказано - в Мурманской области идет поэтапное лицензирование медкабинетов образовательных организаций. Этот путь уже успешно прошли 80% детских садов и 60% школ. Цель - повысить качество и доступность, а никак не запрет. Красной строкой - школьные медкабинеты работу не прекращают, просто ее нужно привести в соответствие с современными требованиями.