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23.03.2017 13:00

В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения

В полицию за помощью обратился потерпевший мужчина 1997 года рождения. По его словам, в подъезде по месту жительства на улице Дзержинского у него произошел словесный конфликт с малознакомым гражданином на почве личной неприязни. Тот избил его, а затем вместе с хозяином незаконно проник в квартиру.

Как выяснили полицейские, в квартире избиение хозяина квартиры продолжилось. Потом злоумышленник прошел на кухню. Когда владелец жилья попытался его выдворить, он нанес ему два удара ножом по руке и шее, причинив телесные повреждения в виде резаных ран.

Сотрудниками полиции, используя полученную от потерпевшего информацию, в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого – мужчину 1971 года рождения.

По фактам незаконного проникновения в жилище и причинения вреда здоровью возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данные преступления, - несколько лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)
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