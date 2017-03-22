Команда юных спасателей приняла участие в открытых военно-патриотических мероприятиях, посвященных памяти Д. Е. Иванова

Команда юных спасателей, представляющая главный город химиков Мурманской области – Апатиты, приняла участие в открытых военно-патриотических мероприятиях, посвященных памяти Д. Е. Иванова (инструктора по горной подготовке ВПК «Лидер» и ВПО «Кристалл»). Состязание проходило в рамках всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ, под эгидой «Дети России Образованы и Здоровы»!

Как рассказал начальник ПАСС МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» Николай Пологаев, юным северянам пришлось преодолевать препятствия, лазать по веревкам и соревноваться в ловкости и взаимовыручке. Кстати, один из этапов военно-патриотического мероприятия соответствовал, объявленному в МЧС России – Году гражданской обороны. Ребятам необходимо было быстро и, главное, правильно надеть средства индивидуальной защиты, включая гражданские противогазы.

Команда «Юных спасателей города Апатиты» (в нее вошли апатитчане - Арсений Данилов, Владислав Барулин, Артем Омиров, Александр Цабак и Вячеслав Кравченко) завоевали почетное третье место, став бронзовыми призерами соревнований!

Главное управление МЧС России по Мурманской области