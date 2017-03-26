В столице Заполярья состоится вебинар для педагогических работников образовательных организаций сферы дополнительного образования Мурманской области

28 марта в целях повышения профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования Мурманской области в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится вебинар для педагогических работников образовательных организаций сферы дополнительного образования Мурманской области «Организация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе реализации сетевых образовательных проектов (сетевого взаимодействия)».



В процессе вебинара предполагается рассмотреть вопросы нормативно-правового обеспечения и механизмы организации сетевого взаимодействия организаций, особенности проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме.



Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке и заполнить все поля регистрационной формы. На указанный вами e-mail придет письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар (по ссылке необходимо перейти в день проведения вебинара не позднее чем за 15 минут до начала мероприятия).



Начало вебинара в 11.00



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/





