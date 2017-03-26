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26.03.2017 16:00

В столице Заполярья состоится вебинар для педагогических работников образовательных организаций сферы дополнительного образования Мурманской области

28 марта в целях повышения профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования Мурманской области в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится вебинар для педагогических работников образовательных организаций сферы дополнительного образования Мурманской области «Организация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе реализации сетевых образовательных проектов (сетевого взаимодействия)».

В процессе вебинара предполагается рассмотреть вопросы нормативно-правового обеспечения и механизмы организации сетевого взаимодействия организаций, особенности проектирования и реализации   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме.

Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке и заполнить все поля регистрационной формы. На указанный вами e-mail придет письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар (по ссылке необходимо перейти в день проведения вебинара не позднее чем за 15 минут до начала мероприятия).

Начало вебинара в 11.00

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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