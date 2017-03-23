Юные следователи приняли участие в учебно-тренировочном занятии по ГО и ЧС

В Год гражданской обороны России юные северяне приняли участие в учебно-тренировочном занятии, которое состоялось в Кандалакшском управлении по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Учащимся профильного детского объединения «Юный следователь», созданного в 2010 году на базе детско-юношеского центра «Ровесник» по инициативе следственного отдела по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, рассказали о способах защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, террористической угрозе, и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением радиоактивных веществ.

Ребята также отработали навыки использования средств индивидуальной защиты, специальной техники и проведения мероприятий по светомаскировке.

Главное управление МЧС России по Мурманской области