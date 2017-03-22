Юная конькобежка из Оленегорска Вера Нюдикова успешно выступила в финальном этапе Всероссийских соревнований «Серебряные коньки»

В Московской области на арене конькобежного центра «Коломна» состоялся финальный этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки».



В Коломну съехались более 200 спортсменов 11-13 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского, Пермского и Хабаровского краёв, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской и Московской областей.



Мурманскую область представляла единственная участница финальных соревнований – спортсменка ДЮСШ «Олимп» города Оленегорска Вера Нюдикова. Под руководством тренера-преподавателя Наталии Зыкиной наша юная спортсменка показала хорошие результаты в забегах на дистанциях в 1000 м (6 место) и 500 м (8 место).



В итоге, в командном зачете Мурманская область заняла 8 место из 18 регионов Российской Федерации.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /





