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22.03.2017 14:53

Юная конькобежка из Оленегорска Вера Нюдикова успешно выступила в финальном этапе Всероссийских соревнований «Серебряные коньки»

В Московской области на арене конькобежного центра «Коломна» состоялся финальный этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки».

В Коломну съехались более 200 спортсменов 11-13 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского, Пермского и Хабаровского краёв, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской и Московской областей.

Мурманскую область представляла единственная участница финальных соревнований – спортсменка ДЮСШ «Олимп» города Оленегорска Вера Нюдикова. Под руководством тренера-преподавателя Наталии Зыкиной наша юная спортсменка показала хорошие результаты в забегах на дистанциях в 1000 м (6 место) и 500 м (8 место).
 
В итоге, в командном зачете Мурманская область заняла 8 место из 18 регионов Российской Федерации.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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