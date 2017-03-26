В Мурманской области продолжается межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз»

С 01 марта 2017 года на территории Мурманской области проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз», направленная на выявление правонарушений в сфере незаконной заготовки и оборота древесины, а также на перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины.

Всего с начала проведения операции было проведено 18 рейдов, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов. Было выявлено 3 нарушения требований лесного законодательства, виновные привлечены к административной ответственности.

В целях профилактики нарушений законодательства в области лесных отношений проведены 94 профилактические беседы с населением, подготовлено 3 публикации в СМИ.

В проведении мероприятий в рамках операции задействованы все государственные инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, 10 подведомственных учреждений – лесничеств, сотрудники ОМВД по Мурманской области и пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Оперативно-профилактическая операция «Лесовоз» продлится до 30 апреля 2017 года.





/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/



