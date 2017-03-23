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23.03.2017 16:15

24 марта УФССП по Мурманской области приглашает жителей области на день бесплатной юридической помощи

24 марта 2017 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приглашает жителей области на день бесплатной юридической помощи, проводимый совместно с Мурманским региональным отделением «Ассоциации юристов России» и Общественным советом при УФССП России по Мурманской области. Цель мероприятия – проведение работы по правовому просвещению и консультированию населения Мурманской области.

День бесплатной юридической помощи будет проходить на трех «площадках»:

  1. ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (бывший Межсоюзный Дворец культуры).
  г. Мурманск, ул. Подстанидского, д. 1.
  Время приема с 12.00 до 15.00;
 
  2. Дом офицеров Северного флота.
  ЗАТО г. Североморск, ул Сафонова, д. 1-а.
  Время приема с 10.00 до 18.00;
 
  3. Адвокатский кабинет № 131.
  г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 32.
  Время приема с 15.00 до 18.00.
 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи (в соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»), документы, относящиеся к существу обращения.
 
Пресс-служба Управления ФССП России по Мурманской области
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