Общественность Мурманской области пела по-чувашски

Мурманскую область посетила официальная делегация Чувашской Республики в составе главы Республики Михаила Игнатьева и министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева.

Главной целью визита было налаживание торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Мурманской областью и Чувашской Республикой. Помимо официальных мероприятий делегация представила культурную программу творческого коллектива - фолк-группы «Ярды».

Это событие стало знаковым для чувашей, живущих в нашем регионе.

Согласно переписи 2010 года в Мурманской области проживает 1782 чуваша. На территории края осуществляют свою деятельность две общественные организации - Региональная общественная организация Чувашское культурное общество «Чувашский край» и Чувашский культурный центр. Целью организаций является сохранение и популяризация чувашской культуры, языка и традиций, оказание помощи землякам, поддержание связей с Чувашской Республикой.

Продолжить знакомство с чувашской культурой жители Мурманской области смогут на персональной выставке «Чувашская вышивка» Раисы Садаковой, активной участницы проекта Дом Дружбы регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Открытие выставки состоится 24 марта в 17.00 в Областном художественном музее.

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13).