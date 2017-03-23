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23.03.2017 10:30

Общественность Мурманской области пела по-чувашски

Мурманскую область посетила официальная делегация Чувашской Республики в составе главы Республики Михаила Игнатьева и министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева. 

Главной целью визита было налаживание торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Мурманской областью и Чувашской Республикой. Помимо официальных мероприятий делегация представила культурную программу творческого коллектива - фолк-группы «Ярды». 
Это событие стало знаковым для чувашей, живущих в нашем регионе.
Согласно переписи 2010 года в Мурманской области проживает 1782 чуваша. На территории края осуществляют свою деятельность две общественные организации - Региональная общественная организация Чувашское культурное общество «Чувашский край» и Чувашский культурный центр. Целью организаций является сохранение и популяризация чувашской культуры, языка и традиций, оказание помощи землякам, поддержание связей с Чувашской Республикой. 
Продолжить знакомство с чувашской культурой жители Мурманской области смогут на персональной выставке «Чувашская вышивка» Раисы Садаковой, активной участницы проекта Дом Дружбы регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям. 

Открытие выставки состоится 24 марта в 17.00 в Областном художественном музее. 

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13).
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