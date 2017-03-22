Социальная сфера, спорт, ЖКХ. Сегодня губернатор Марина Ковтун провела очередной личный прием граждан

Анастасия Ярославская.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела очередной личный прием граждан. Это форма работы, которую все главы субъектов проводят по поручению президента, своей актуальности не теряет. В Мурманской области нередки случаи, когда такая обратная связь формирует повестку, указывая новые направления. Вопросы разные - социальная сфера, спорт, ЖКХ. Жительница Снежногорска сегодня обратила внимание на закрытие местного школьного бассейна. Родители волнуются, губернатор дала поручение - сохранить, отремонтировать, обеспечить работу в плане 18 года. Мурманчанка Минодора Алексеевна помощь получит раньше, уже к 9 мая. Ветеран труда, вдова участника ВОВ просила ускорить положенную ей единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Вопрос, касающийся каждого задал житель Кировска Роман Солнцев - на частном примере про капитальный ремонт. Суть - в соблюдении сроков, обеспечении порядка, а также информирования и контроля.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это нам поможет отточить нашу программу капремонтов, если не до совершенства, а мы к этому стремимся, то до такого состояния, чтобы люди в нее не только верили, но и знали четко - когда, что будет отремонтировано, когда их дом попадет в программу капремонта и как он будет выглядеть - это так должно быть. Без власти шаговой доступности, без власти муниципалитета нам с этой задачей не справиться. И тут мы видим добрую волю и желание, и готовность решать эти вопросы местного значения местными властями очень активно, я думаю, заблестит и засияет ваш дом".

Марина Ковтун по итогам приема еще раз подчеркнула - работе по обращениям граждан региональное правительство традиционно уделяет самое серьезное внимание - каждый голос должен быть услышан, на каждый вопрос будет дан ответ. Ну, а по итогам сегодняшних встреч, профильным министрам уже даны поручение - в одних случаях взять на контроль, в других - оказать конкретную помощь.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Радостно, что наши земляки все чаще приходят с предложениями и хотят внести свой вклад в улучшение жизни, и такие обращения я ценю на вес золота, хотя ко всем остальным мы относимся с очень большим - я подчеркиваю, очень большим вниманием и стараемся, не просто стараемся - мы обязаны - по закону ответить на каждое обращение граждан".