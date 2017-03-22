Борьба за титул чемпиона. В Мурманске стартовали соревнования за "Кубок Анны Богалий – SKIMIR"

Анастасия Русинова.

Мурманск принял Всероссийские соревнования юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий - SKIMiR" . Первые три этапа уже прошли в Новосибирской, Челябинской и Сахалинской областях. Финалы принимают - трассы Долины Уюта. Инициатором проведения Кубка в столице Заполярья стала Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, которая здесь начинала спортивную карьеру. А сегодня она помогает молодым биатлонистам. На старт вышло 300 участников из 23 регионов России, а также вышли команды из Беларуси.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я уверена, что здесь в Долине Уюта собралось будущее нашего биатлона - спортсмены, которые будут ставить новые и новые мировые рекорды и вставать на пьедестал почета. Я желаю вам хорошей лыжни, я желаю вам меткости, а главное - веры в себя, главное верить в свою мечту".

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Биатлон это вид спорта сильных я желаю вам каждому быть сильным, день ото дня набираться опыта и никогда не опускать руки. Нигде, не на спуске, не в начале подъема. Помнить, что впереди еще много стартов и много свершений".

Сегодня - открытие соревнований и первые старты. Впереди - спринт, масстарт и смешанная эстафета. В церемонии награждения победителей - 26 марта - примут участие звезды биатлона - норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и Даря Домрачева - чемпионка из Беларуси.





