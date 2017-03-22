Журналист, почетный гражданин и патриот родного края. У Василия Белоусова - юбилей

Наталия Бурдина.





Журналист, почетный гражданин и патриот родного края. Несколько десятков лет он ведет летопись событий Заполярья. У Василия Белоусова - юбилей. С чем мы его, весь наш коллектив, от души поздравляем.

Человек - эпоха. Так называют Василия Белоусова. 57 лет в журналистике. Из них 35 был собственным корреспондентом информагентства ИТАР-ТАСС по Мурманской области. Работать приходилось в бешеном ритме, в режиме нон-стоп.

Почетный гражданин Мурманской области Василий Белоусов: "Все начинают обзванивать информатору, дежурные службы, где, что произошло. И таким образом мне первым удавалось узнавать. Потом у меня информаторы были во всех организациях серьезных. Включая правоохранительные органы и военных".

За шесть десятилетий Василий Белоусов стал свидетелем множества событий. Особенно Василию Сергеевичу запомнился день вручения Мурманску награды города-героя. Неизгладимый след в душе оставила трагедия - гибель подлодки Курск.

Почетный гражданин Мурманской области Василий Белоусов: "После того как подняли лодку, а я вел эту операцию от начала и до конца, я даже оказался в больнице в предынфарктном состоянии. То есть, все приходиться пропускать через свое сердце, через душу. Иначе я просто не мыслю своей работы в качестве журналиста".

Он не гонится за славой. Говорит, всегда старался помогать людям. И остается верен главным принципам журналистки. Максимум информации. Только объективность. И только полная отдача.

Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко: "И именно по вашим сообщениям, собственно говоря, и выстраивалась та информационная повестка, которая рассказывала о добрых делах Мурманской области. Когда я говорю о честности и совести, и справедливости, вы, по сути, всегда руководствовались этим принципом. За что я вам искренне благодарен".

Председатель правления Мурманской областной организации Союза журналистов России Николай Бакшевников: "Ты уже, ну, во всяком случае, все журналистские награды имеешь, пришлось обратиться в Союз и сказать: "Давайте-ка по новому кругу начнем. Передать грамоту за выдающийся вклад в заполярную журналистику. И в связи с юбилеем. - Спасибо. - Дай Бог, чтобы ты работал, работал и работал".

За время работы в информагентстве Василий Сергеевич собрал 16 тысяч своих публикаций. Почти все журналы он передал в областной Госархив. Белоусов автор книг - их больше десяти. Первая - "Мурман - строкою ТАСС", в которой отражена хроника жизни в области за треть века - до 2007 года. Сейчас Белоусов готовит вторую часть этого издания - уже о последнем десятилетии. А пока готовится выйти в свет еще одна новая книга "Наша Арктика". Она уже находится в печати.





