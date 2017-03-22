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22.03.2017 14:06

Итоги антинаркотической работы в Мурманской области в 2016 году обсудят на заседании профильной комиссии

23 марта под председательством губернатора Марины Ковтун состоится очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.
В рамках заседания будут обсуждаться итоги антинаркотической работы и реализации в 2016 году мероприятий госпрограммы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в части принятия мер по профилактике наркопотребления, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Также речь пойдет о выполнении в Мурманской области плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
Информацию о дополнительных мерах по формированию на территории Мурманской области системы адресной профилактической работы с лицами, допускающими немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, представит начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Владимир Евменьков.
Традиционно на первом в году заседании антинаркотической комиссии Мурманской области будет рассматриваться вопрос об утверждении проекта доклада о наркоситуации в Мурманской области по итогам прошедшего года.
Участники заседания обсудят результаты деятельности антинаркотических комиссий в Ковдорском районе.
Заседание состоится 23 марта в большом зале заседаний правительства области (г.Мурманск, пр.Ленина, 75, средний подъезд, IV этаж). Начало в 11.00.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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