Итоги антинаркотической работы в Мурманской области в 2016 году обсудят на заседании профильной комиссии

23 марта под председательством губернатора Марины Ковтун состоится очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.

В рамках заседания будут обсуждаться итоги антинаркотической работы и реализации в 2016 году мероприятий госпрограммы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в части принятия мер по профилактике наркопотребления, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Также речь пойдет о выполнении в Мурманской области плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.

Информацию о дополнительных мерах по формированию на территории Мурманской области системы адресной профилактической работы с лицами, допускающими немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, представит начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Владимир Евменьков.

Традиционно на первом в году заседании антинаркотической комиссии Мурманской области будет рассматриваться вопрос об утверждении проекта доклада о наркоситуации в Мурманской области по итогам прошедшего года.

Участники заседания обсудят результаты деятельности антинаркотических комиссий в Ковдорском районе.

Заседание состоится 23 марта в большом зале заседаний правительства области (г.Мурманск, пр.Ленина, 75, средний подъезд, IV этаж). Начало в 11.00.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /