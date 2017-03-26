Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.03.2017 12:00

Рисуем цифровых героев. В Мурманске пройдет мастер-класс Евгения Пайкачева

Сегодня в 14:00 в читальном зале отдела литературы по искусству библиотеки пройдет мастер-класс Евгения Пайкачева

По профессии Евгений педагог, увлекается дизайном и является руководителем студии цифрового рисования в городе Мурманске. На встречу приглашены дети и подростки от 8 лет. На занятии пользователи библиотеки познакомятся с азами цифрового рисования и узнают много интересного из его  истории. Приглашаем всех, кому интересно.

Отдел литературы по искусству, заведующая отделом Литвинова Светлана Александровна, тел.44-73-37

Областная детско-юношеская библиотека
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.42
Евро = 61.86
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.