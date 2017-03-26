Рисуем цифровых героев. В Мурманске пройдет мастер-класс Евгения Пайкачева

Сегодня в 14:00 в читальном зале отдела литературы по искусству библиотеки пройдет мастер-класс Евгения Пайкачева

По профессии Евгений педагог, увлекается дизайном и является руководителем студии цифрового рисования в городе Мурманске. На встречу приглашены дети и подростки от 8 лет. На занятии пользователи библиотеки познакомятся с азами цифрового рисования и узнают много интересного из его истории. Приглашаем всех, кому интересно.

Отдел литературы по искусству, заведующая отделом Литвинова Светлана Александровна, тел.44-73-37

Областная детско-юношеская библиотека