Сотрудники Росгвардии оказали содействие полицейским в поимке грабителя

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВО Росгвардии по Кольскому району совместно с оперативниками был задержан гражданин 1978 года рождения, подозреваемый в хищении планшета из квартиры.

Ориентировка на розыск ранее не судимого жителя п. Кильдинстрой была передана сотрудникам Росгвардии после того, как с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, кто мог похитить дорогостоящий планшет.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны в ходе отработки возможных мест пребывания данного гражданина, задержал подозреваемого по месту жительства и доставил его в отдел полиции.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (открытое хищение чужого имущества), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.