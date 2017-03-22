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22.03.2017 13:43

Сотрудники Росгвардии оказали содействие полицейским в поимке грабителя

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВО Росгвардии по Кольскому району совместно с оперативниками был задержан гражданин 1978 года рождения, подозреваемый в хищении планшета из квартиры. 

Ориентировка на розыск ранее не судимого жителя п. Кильдинстрой была передана сотрудникам Росгвардии после того, как с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, кто мог похитить дорогостоящий планшет.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны в ходе отработки возможных мест пребывания данного гражданина, задержал подозреваемого по месту жительства и доставил его в отдел полиции.
В настоящее время сотрудниками полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (открытое хищение чужого имущества), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
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