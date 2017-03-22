Учащиеся профильного детского объединения «Юный следователь» приняли участие в учебно-тренировочном занятии по ГО и ЧС

Учащиеся профильного детского объединения «Юный следователь», созданного в 2010 году по инициативе следственного отдела по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области на базе Кандалакшского детско-юношеского центра «Ровесник», приняли участие в учебно-тренировочном занятии в МБУ «Кандалакшское управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций». Специалисты управления рассказали учащимся о способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, террористической угрозе, а также способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением радиоактивных веществ.



На практической части занятия ребята обучались использованию средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведению мероприятий по светомаскировке.



Следственное управление уделят особое внимание обучению подобным навыкам «юных следователей». Несомненно, полученные знания помогут ребятам, когда они начнут свою трудовую деятельность.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/