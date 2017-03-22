Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.03.2017 13:42

Учащиеся профильного детского объединения «Юный следователь» приняли участие в учебно-тренировочном занятии по ГО и ЧС

Учащиеся профильного детского объединения «Юный следователь», созданного в 2010 году по инициативе следственного отдела по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области на базе Кандалакшского детско-юношеского центра «Ровесник», приняли участие в учебно-тренировочном  занятии  в МБУ «Кандалакшское управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций». Специалисты управления рассказали учащимся о способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, террористической угрозе, а также способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением радиоактивных веществ.

На практической части занятия ребята обучались использованию средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведению мероприятий по светомаскировке.

Следственное управление уделят особое внимание обучению подобным навыкам «юных следователей». Несомненно, полученные знания помогут ребятам, когда они начнут свою трудовую деятельность.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.23
Евро = 61.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.