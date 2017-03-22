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22.03.2017 13:28

В городе Апатиты перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в совершении убийства

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы города Апатиты Мурманской области. Она обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемая, 11.01.2017 находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в одной из квартир города Апатиты, на почве личных неприязненных отношений к сожителю, в связи с возникшим между ними конфликтом, умышленно нанесла последнему четыре удара клинком ножа хозяйственно-бытового назначения, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. 
От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте совершения в отношении него преступления. На стадии следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под весом собранных доказательств, обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью.
Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.


СУ СК РФ по Мурманской области
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