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26.03.2017 10:00

На базе Дома культуры поселка Африканда пройдет областной конкурс исполнителей частушек "Завалинка"

26 марта в 14.00 на базе Дома культуры поселка Африканда (ул. Советская, 8) областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведет областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка».

В этом году в конкурсе примут участие вокально-хоровые коллективы культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, поселка Титан и села Териберка.
9 ансамблей и 6 солистов представят номера в номинациях «Любовные страдания» и «Плясовые припевки» (частушки «с коленцами», с участием хореографических коллективов), а также конкурсанты исполнят частушки из репертуара Марии Мордасовой.
Члены жюри оценят оригинальность и смысловую корректность текстов частушек, оригинальность в манере исполнения, сценическую культуру и общее эстетическое впечатление от выступления.
В 14.00 начнется конкурсный концерт, по окончанию которого в 15.30 в холле Дома культуры поселка Африканда пройдет соревнование зрителей на знание частушек. В 16.00 состоится подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей.
По результатам работы жюри вручаются Дипломы участников конкурса. Лучшие коллективы и исполнители награждаются Дипломом I, II, III степени. Победителю конкурса присуждается звание Лауреата конкурса.
Основными задачами мероприятия являются повышение роли и значения народных традиций в современной художественной культуре, возрождение, сохранение и пропаганда традиционной народной культуры, дальнейшее развитие песенного творчества, через укрепление творческих контактов, популяризация  жанра «частушка» и рост исполнительского мастерства  коллективов, выявление талантливых исполнителей.


Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-75-35
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