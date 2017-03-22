Итоги 2016-го и результаты начала и планы на 2017-й. В Мурманске состоялось заседание Общественного совета

Андрей Зайцев.

Первое заседание Общественного совета областного центра в новом году. Основные темы - итоги 2016-го и планы на 2017-й. Формат открытого диалога позволяет власти не просто держать руку на пульсе, но и видеть конкретные направления в работе. Слушать и слышать друг друга.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Сегодня, допустим, поступило ко мне письмо, подписанное общественниками о создании рыбного рынка на территории города. Это проблема насущная, давно она обсуждается. Хочу послушать как раз мнения".

Общественный совет города создан в конце 2012 года. В него входят почётные граждане и представители 85 общественных организаций. Мнение мурманчан - основной ориентир в работе администрации. Будь то парки, скверы, фонтаны, дороги, снежные заносы, порядок на улицах и во дворах.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Для того, чтобы принимать правильные решения, может скажу громкое слово - единственное правильное решение, нужно знать общественное мнение. Тяжёлая, непростая зима у нас заканчивается, но начинается второй, очень ответственный период - паводковый период, подготовки к новому отопительному сезону, ремонт дорог, улиц".





