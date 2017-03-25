Житель Мурманской области пытался устроиться на работу поваром по поддельным документам

Елена Ястребова.

На работу — с фальшивой медицинской книжкой. Мурманские полицейские выявили факт подделки документов. Молодой человек, чтобы устроиться на работу поваром, предоставил работодателю поддельный документ о прохождении врачей.

В ходе проверки выяснилось, что житель области врачей практически не проходил. Он надеялся, что в кадровой службе его проверять не будут. Медкнижку у северянина изъяли и направили на проверку. Исследование подтвердило факт подделки документации. По данному делу возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

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