В Мурманске пройдет День экологии "Книга. Природа. Фантазия"

Елена Ястребова.

Экология, природа и животный мир. Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает на увлекательное мероприятие. Гостей ждут экскурсии, электронная презентация, мастер-класс по изготовлению из фетра белого мишки. Ребятишки смогут узнать много интересных фактов из жизни хозяина Арктики — где он обитает, чем питается. После увлекательной истории, школьники смогут рассказать свою историю об этом удивительном животном и получить за это приз — сладости.

Начало 26 марта с 11:00 до 16:00 в Информационно-библиографическом отделе.





