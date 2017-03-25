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25.03.2017 13:00

Сегодня - Час Земли

Час Земли — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея (Австралия). Уже на следующий год данное мероприятие было поддержано широким сообществом (к акции приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира), став международной экологической инициативой. Россия официально присоединилась к акции в 2009 году. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества. Стоит также сказать, что до 2011 года логотип акции выглядел как «60» — то есть, 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры по борьбе с изменением климата. Но «Час Земли» — это намного больше, чем раз в год выключить свет на один час, поэтому с 2011 года логотип выглядит как «60+», что обозначает призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты, например, начать экономить воду, чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, бережно относиться к воде, копить и сдавать макулатуру. Или принять участие в различных экологических кампаниях и акциях, проводимых природоохранными и экологическими организациями и фондами. 

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