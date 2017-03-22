Прокурорами приняты меры с целью обеспечения права несовершеннолетних на среднее профессиональное образование

Прокуратурой области проанализировано состояние законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о среднем профессиональном образовании за 2015 год – 2 месяца 2017 года.

Как показывают результаты проверок, проведенных прокурорами, нарушения в сфере обеспечения права на среднее профессиональное образование носят неединичный характер и относятся к различным нормам законодательства.

В локальных актах образовательных организаций выявлены положения, противоречащие закону. В частности, в них устанавливались не предусмотренные законом меры дисциплинарной ответственности обучающихся, ограничивалось их право на пользование библиотекой, превышалась численность учащихся в учебной группе, отсутствовал запрет на занятие трудовой деятельностью для лиц, подвергавшихся уголовному преследованию за определенные категории преступлений.

Протесты на локальные нормативные акты образовательных организаций приносились прокурорами повсеместно.

Не во всех профессиональных образовательных организациях созданы условия для обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья. С целью обеспечения доступности сайтов и инфраструктуры организаций для указанной категории лиц приняты меры реагирования прокурорами административных округов г.Мурманска, г.г.Оленегорска, Апатиты и другими.

Распространенный характер носят нарушения в сфере информационной открытости образовательных организаций. Зачастую информация и документы, подлежащие обязательному размещению, на официальных сайтах образовательных организаций отсутствуют.

В некоторых случаях образовательные организации не соблюдают порядок приема, отчисления, перевода обучающихся. Такие нарушения выявлены прокурорами Октябрьского, Первомайского административных округов г.Мурманска, Кольского района, г.Полярные Зори и иными.

Кроме того, выявлены нарушения порядка прохождения практики, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, прав обучающихся на проживание в общежитии, требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, формализм в работе по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

За анализируемый период прокурорами в сфере исполнения законодательства о среднем профессиональном образовании выявлено 657 нарушений, принесено 67 протестов, направлено 78 представлений, возбуждено 52 дела об административном правонарушении, заявлено 7 исков, объявлено 3 предостережения.

Прокуратура Мурманской области