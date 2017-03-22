График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 23 по 24 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
23 марта
Первомайский округ:
– ул. Копытова;
– ул. Героев Рыбачьего, район ТЦ «Твой».
Октябрьский округ:
– ул. К.Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина, сторона четная;
– тротуар по пр. Ленина, от ул. Егорова до пер. Пионерский, четная сторона.
Ленинский округ:
– ул. Лобова, от ул. Ушаков до ул. Нахимова, сторона четная;
– Росляково, ул. Советская.
В ночь с 23 на 24 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Баумана до ул. Щербакова, сторона нечетная;
– пр. Кольский, остановка «Якорная», четная сторона.
Октябрьский округ:
– ул. К.Маркса, от пр. Ленина до ул. Буркова, с 2-х сторон.
– пр. К.Маркса, разворотное кольцо.
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев, от кольца до ул. Александрова, нечетная сторона;
– ул. Нахимова.
24 марта
Первомайский округ:
–ул. Героев Рыбачьего, от ул. Копытова до разворотного кольца;
– разворотное кольцо на ул. Крупской.
Октябрьский округ:
–ул. К.Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина, сторона четная;
– ул. Челюскинцев, 39.
Ленинский округ:
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Ладыгина до ул. Невского нечетная сторона;
– пр. Героев-североморцев: площадь на остановке «Семеновское озеро».
Администрация г. Мурманска