Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.03.2017 16:55

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 23 по 24 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков: 

23 марта

Первомайский округ:
– ул. Копытова;
– ул. Героев Рыбачьего, район ТЦ «Твой».

Октябрьский округ:
– ул. К.Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина, сторона четная;
– тротуар по пр. Ленина, от ул. Егорова до пер. Пионерский, четная сторона.

Ленинский округ:
– ул. Лобова, от ул. Ушаков до ул. Нахимова, сторона четная;
– Росляково, ул. Советская.

В ночь с 23 на 24 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Баумана до ул. Щербакова, сторона нечетная;
– пр. Кольский, остановка «Якорная», четная сторона.

Октябрьский округ:
– ул. К.Маркса, от пр. Ленина до ул. Буркова, с 2-х сторон.
– пр. К.Маркса, разворотное кольцо.

Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев, от кольца до ул. Александрова, нечетная сторона;
– ул. Нахимова.

24 марта

Первомайский округ:
–ул. Героев Рыбачьего, от ул. Копытова до разворотного кольца;
– разворотное кольцо на ул. Крупской.

Октябрьский округ:
–ул. К.Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина, сторона четная;
– ул. Челюскинцев, 39.

Ленинский округ:
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Ладыгина до ул. Невского нечетная сторона;
– пр. Героев-североморцев: площадь на остановке «Семеновское озеро».


Администрация г. Мурманска
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.23
Евро = 61.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.