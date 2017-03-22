Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.03.2017 16:40

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

24 марта в 19.00 полярнозоринцы увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра - комедию ««Игроки», показ состоится на сцене Городской дворец культуры г. Полярные Зори » (г. Полярные Зори, ул. Сивко, д 5).

Театр обратился к одной из комедий русского прозаика и драматурга Николая Гоголя. В дорожной гостинице уездного городка останавливается Ихарев, опытный игрок, виртуоз в своем деле. И как деловой человек, азартный картежник, начинает поиск новых жертв и быстро находит «единомышленников». Странное сочетание обстоятельств, событий, непредсказуемость развития сюжета, интриги, магия карточной игры.

Режиссер - постановщик - Людмила Исмайлова (Санкт-Петербург); художник-постановщик - Ольга Горячева (Санкт-Петербург); балетмейстер - Вера Лесничая (Москва).

В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты: Ольга Вирту, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Сергей Горбунов, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Алексей Худяков, Андрей Шпеко; студент Мурманского колледжа искусств Андрей Белянцев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.23
Евро = 61.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.