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22.03.2017 16:25

Профилактика наркозависимости – на контроле мурманской полиции

В целях профилактики немедицинского употребления наркотических веществ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области совместно с заинтересованными субъектами профилактики на постоянной основе проводят различные мероприятия для молодых людей, так и для их родителей.

Так, представители областного управления наркоконтроля приняли участие в награждении победителей и призеров регионального этапа XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», которое состоялось в Мурманской областной детско-юношеской спортивной школе.

Акция проводилась на базе 44 образовательных организаций восьми муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО Александровска, ЗАТО Заозерска, ЗАТО Видяево, Кольского района, участие в ней приняли около 9 тысяч молодых людей и подростков. В ходе акции представители полиции совместно с членами антинаркотических комиссий области и образовательных организаций проводили профилактические беседы с родителями и обучающимися, анкетирование, тренинги, мониторинги здоровья и физического развития, классные часы, конкурсы плакатов и рисунков, спортивные соревнования.

В целях профилактики немедицинского употребления наркотических средств представители областного управления наркоконтроля на постоянной основе проводят беседы с молодежью. Только в начале марта наркополицейские провели три таких мероприятия для старшеклассников гимназии № 1 г. Мурманска и студентов Мурманского колледжа сервиса. В ходе встреч со школьниками и студентами представители полиции обсудили ответственность за незаконный оборот наркотических веществ, меры профилактики от наркомании, а также посмотрели тематические видеоролики.

Как отмечают сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области, задача по профилактике наркомании и борьбе с распространением наркомании среди молодежи, - это одна из важнейших задач не только полиции, но и всего общества в целом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)
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