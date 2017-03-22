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22.03.2017 11:25

МРСК Северо-Запада расширяет возможности для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям

ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») расширяет возможности для потребителей в регионах, где действуют филиалы компании, в том числе – в Мурманской области, для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. Предприятие работает над упрощением процессов технологического присоединения к сети для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Получить консультацию, сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение устройств мощностью до 150 кВт потребитель может, позвонив по телефонному номеру 8-800-333-02-52.

Как сообщил заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев, всё больший акцент делается на использование электронных сервисов. На сайте МРСК Северо-Запада действует интернет-приемная, где можно быстро оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая  информация. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при  необходимости присоединения к сети энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт могут отправить заявку на техприсоединение через интернет-портал «ПАО МРСК Северо-Запада».


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