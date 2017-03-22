В 2017 году ММРК имени И.И. Месяцева исполняется 85 лет

Знаменательному событию будет посвящена серия статей об истории старейшего учебного заведения.

Старейшее учебное заведение Заполярья – Мурманский рыбопромышленный техникум, затем Мурманское мореходное училище – было образовано 17 декабря 1932 года. В 2013 году уже как колледж вошел в структуру крупнейшего в регионе научно-образовательного центра – Мурманского государственного технического университета. Сейчас "средняя мореходка" готовит высококвалифицированных морских специалистов, а также кадры для других сфер деятельности, не связанных с морем.

История колледжа началась, когда растущий рыбопромысловый флот нуждался в качественно новых квалифицированных кадрах. Эти события предопределили необходимость создания, тогда еще в молодом, едва отметившем свое 15-летие Мурманске, специального учебного заведения, призванного готовить морских специалистов. Особый вклад в развитие рыбопромышленного техникума внес тогдашний народный комиссар снабжения СССР Анастас Иванович Микоян, подписавший документ о пересмотре ассигнования для строительства техникума, обеспечении отпуска средств на оборудование лабораторий и кабинетов. Он же распорядился командировать в Мурманск педагогов специальных дисциплин – судоводителей, механиков, а также для общественно-политических и физико-математических дисциплин.

Не менее ощутимый вклад в развитие морского техникума внес его первый директор Степан Федорович Богомолов. Его усилиями начал формироваться педагогический коллектив.

Оказывается, не так просто было произвести первый набор курсантов. Мурманский округ насчитывал менее 40 тысяч жителей, и значительную часть из них составляли спецпереселенцы, которых по политическим соображениям не принимали в техникум. Поэтому молодежи соответствующего возраста, имеющей 7-10-летнее образование, было очень мало. Объявление о наборе опубликовали в газете "Полярная правда" и одновременно разослали в города Ленинградской области (Кольский полуостров входил до 1938 г. в состав Ленобласти), а также в Псков, Новгород и даже в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Несмотря на все усилия, план набора выполнить так и не удалось: на открывающиеся отделения было принято по 60 человек.

До 1936 года в техникуме было только 2 отделения, которые обучали судоводителей и механиков. В середине 30-х годов появилась потребность в радиоспециалистах, и с этой целью было принято решение открыть новую, радиотехническую специальность.

В 1937 году мореходка выпустила своих первых курсантов, среди которых были: Бургутто, будущий начальник Мурманского морского рыбного порта, Кавалеров, руководивший затем долгие годы отделом мореплавания Минрыбхоза СССР, Клюшев, впоследствии возглавивший Мурманское отделение морского регистра Союза ССР.

В период с 1932 по 1941 год техникум сменил 4-х руководителей. Несмотря на все трудности становления, и благодаря сплоченной работе коллектива преподавателей и курсантов, обучавшихся с большим энтузиазмом, рыбопромысловый флот пополнился новыми квалифицированными кадрами.

Пресс-служба МГТУ