В Заполярном полицейскими выявлен ряд нарушений при продаже алкогольной продукции

На территории Печенгского района полицией проводится ряд мероприятий, направленных на выявление фактов незаконной реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Совместно с администрацией муниципального образования разработан комплекс мер по профилактике злоупотребления алкоголем среди населения.

Так, в ходе проведенной сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Печенгскому району проверки магазина в городе Заполярный был выявлен факт реализации алкогольной продукции с признаками подделки. Акцизные марка не сооттветствовали государственному образцу. При осмотре места происшествия было изъято 343 стеклянных бутылок водки объемом 0,5 литра и 24 бутылки коньяка таким же объемом. По фактам проводится проверка.

Кроме того, выяснилось, что в данном магазине осуществлялась продажа алкогольных напитков в ночное время. По факту выявленного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе совместной проверки с сотрудниками районной прокуратуры одного из клубов города Заполярный был выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующих документов. Отсутствовала лицензия на ее реализацию, а также акцизные марки на бутылках. Изъято 136 бутылок различной алкогольной продукции. По материалу проводится проверка.

В настоящее время утвержден совместный План мероприятий по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Печенгского района. Он охватывает различные области жизнедеятельности, к реализации мероприятий помимо полиции будут привлечены ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района. В частности сотрудники ОМВД России по Печенгскому району нацелены на проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)

Фото