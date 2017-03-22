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22.03.2017 15:25

25 марта – День работника культуры

24 марта в 15.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 8) состоится праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. 

В этот день в Мурманск съедутся более 500 работников домов культуры и клубов, библиотек, музеев и школ искусств со всей Мурманской области. Их придут поздравить представители Правительства Мурманской области и Мурманской областной Думы.

Лучшие работники культуры будут отмечены премией Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области». В рамках праздника также состоится чествование ветеранов культуры Мурманской области.

Творческим подарком гостям праздника станет концерт органной музыки.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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