25 марта – День работника культуры

24 марта в 15.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 8) состоится праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры.
В этот день в Мурманск съедутся более 500 работников домов культуры и клубов, библиотек, музеев и школ искусств со всей Мурманской области. Их придут поздравить представители Правительства Мурманской области и Мурманской областной Думы.
Лучшие работники культуры будут отмечены премией Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области». В рамках праздника также состоится чествование ветеранов культуры Мурманской области.
Творческим подарком гостям праздника станет концерт органной музыки.
Комитет по культуре и искусству Мурманской области