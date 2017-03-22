Мурманские школьники примут участие в конкурсе чтецов «Стихи о театре и актерах», приуроченном к Международному Дню театра

24 марта в 13.00 в средней общеобразовательной школе № 18 г. Мурманска (г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д.3 б) состоится конкурс чтецов «Стихи о театре и актерах».

В конкурсе примут участие 15 чтецов - учеников 5-9 классов школы №18. В составе жюри конкурса – артисты Мурманского областного драматического театра.

Конкурс проводится в рамках «Недели театра в школе» - совместного мероприятия образовательного учреждения и Мурманского областного драматического театра, приуроченного к Международному Дню театра.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области