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22.03.2017 11:20

В Мурманской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров

Утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории Мурманской области на период пожароопасного сезона 2017 года.

Документ получил положительную оценку экспертов Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и согласован Федеральным агентством лесного хозяйства.

В основе документа – планы тушения лесных пожаров 10 лесничеств области, а также планы тушения на землях Минприроды РФ (заповедников) и Минобороны. Сводный план определяет работу всех ответственных служб по профилактике лесных пожаров и действия в экстремальных ситуациях, связанных с лесными пожарами.

В настоящее время Мурманская база авиационной охраны лесов проводит мероприятия по подготовке сил и средств к предстоящему пожароопасному сезону.

На базе регионального Министерства природных ресурсов и экологии, лесничеств Мурманской области созданы оперативные штабы по управлению охраной лесов. С начала пожароопасного сезона в круглосуточном режиме будет организовано дежурство региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Мурманской области.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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