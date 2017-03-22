В Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Эскиз-2017»

24 марта в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, площадка между этажами) откроется выставка эскизов одежды участников ежегодного фестиваля молодых художников и модельеров «НаМОДнение».

Фестиваль «НаМОДнение» проводится с целью поддержки талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, творческих коллективов и дизайнерских групп. Его задача – это стимулирование творческой и общественной активности профессиональных художников-модельеров, направленной на формирование художественного вкуса и общей культуры молодежи.

Первый (эскизный) этап проводится с целью оценки художественного замысла автора, оригинальности и индивидуальности. На выставке будут представлены лучшие эскизы, которые отобрали члены жюри в период с 15 по 24 марта.

Участникам, успешно прошедшим эскизный этап, до 31 марта направляется официальное приглашение для участия в публичных конкурсных показах фестиваля.

Выставка будет работать до 23 апреля.