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22.03.2017 11:00

В Мурманской области осужден военнослужащий

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора рядовому войсковой части 38643 Сергею Лымарю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264  УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одного человека и смерть другого человека).

Следствием и судом установлено, что 8 октября 2016 года Лымарь, управляя автомобилем «Москвич-214122», превысил разрешенную скорость, в результате чего допустил занос и выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси АСикс». Один из пассажиров указанного автомобиля скончался на месте, другой получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Гаджиевским гарнизонным военным судом Лымарю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении.


СУ СК РФ по Мурманской области
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