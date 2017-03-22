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22.03.2017 10:48

Губернатор Марина Ковтун поздравила старейшего заполярного журналиста Василия Белоусова с 80-летием

Сегодня губернатор Марина Ковтун поздравила старейшего заполярного журналиста, почетного гражданина Мурманской области Василия Белоусова с 80-летием. В поздравлении отмечается, что Василия Белоусова с полным правом можно назвать «человеком-эпохой» – многие годы он преданно служит любимому делу, отражая в своих статьях, рассказах, очерках важные вехи истории нашей страны и, конечно, Кольского Заполярья, являясь мудрым наставником для новых поколений молодых журналистов.

«Ваша активная профессиональная и общественная деятельность удостоена высоких наград, но уверена, главной наградой для Вас является глубокое уважение огромного количества учеников и всех северян. Пусть Ваше жизнелюбие, оптимизм и неиссякаемая энергия и впредь помогают воплощать намеченные планы», – говорится в поздравлении губернатора.

Марина Ковтун пожелала Василию Белоусову крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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