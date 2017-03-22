Премьера спектакля «Госпожа Метелица» в Мурманском областном театре кукол

24 марта в 10.30 Мурманский областной театр кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) порадует юных северян новой премьерой – спектаклем «Госпожа Метелица» по мотивам сказки Братьев Гримм.



«Госпожа Метелица» – история о приключениях двух маленьких девочек совершенно разных по характеру. Одна – задира и ворчунья, другая – добрая и заботливая. Для создания постановки в столицу Заполярья из Москвы приехал режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина.

Режиссер отметил, что спектакль докажет юным северянам существование настоящего чуда, покажет, что такое добро и зло. Главной идеей спектакля является выбор, который ежедневно делает каждый человек. На примере героев спектакля дети сами решат, как им себя вести в жизни.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области