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22.03.2017 13:15

На дорогах Мурманской области полицейскими за сутки выявлено 462 нарушения ПДД

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, 21 марта около 8 часов 25 минут в Мурманске на улице Старостина водитель, управляя автомобилем «Мерседес Вито», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 44-летнюю женщину. В результате происшествия женщина обслужена амбулаторно.

21 марта около 08 часов 30 минут на 1511 км автодороги «Санкт Петербург – Мурманск» водитель, управляя транспортным средством «Шевроле Нива», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Сааб» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомобиля «Сааб» обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 462 нарушения Правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей. Выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 215 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 89 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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