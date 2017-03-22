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22.03.2017 10:30

VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей» состоится в Мурманске в сентябре

Под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей». Во встрече приняли участие представители организаторов – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва).

VIII Всероссийская выставка-форум пройдет с 6 по 8 сентября в Мурманске.

«Хочу поблагодарить Фонд за уникальную возможность первыми в Северо-Западном федеральном округе провести столь масштабное мероприятие», – отметила Инна Погребняк, открывая заседание.

Как принимающая сторона Мурманская область проводит всестороннюю организационную работу, в которой принимают участие все заинтересованные ведомства. Подготовлены эскизы символа выставки-форума, предложения по организации выставочных площадок и мастер-классов, пиар-акций, рекламных кампаний, иных массовых мероприятий. Проведена организационная работа по участию в конкурсе городов России, проводимом фондом, по отбору номинантов на участие в конкурсе «Семья года» и по участию региональных СМИ в ежегодном конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство».

На заседании оргкомитета были определены площадки, на которых пройдут мероприятия деловой программы, а также дальнейшие направления работы по наполнению содержательной части выставки-форума.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
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