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22.03.2017 10:24

Пенсионный фонд России: пенсионерам, имеющим иждивенцев, положена повышенная фиксированная выплата к пенсии

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся школьники или студенты, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Студент должен быть не старше 23 лет и обучаться по очной форме в средних специальных или высших учебных заведениях. При нахождении на иждивении детей в возрасте до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается независимо от факта учебы, так как иждивение детей до 18 лет предполагается и не требует подтверждения. 

Право на повышение фиксированной выплаты к пенсии имеют оба родителя. Также следует отметить, что повышенная фиксированная выплата устанавливается на каждого иждивенца, но не более чем на трех.

Для установления повышенной фиксированной выплаты пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими наличие детей (свидетельство о рождении). На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения (справка из учебного заведения с указанием даты начала обучения и его продолжительности, формы обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении в учебное заведение) и нахождения на иждивении обратившегося пенсионера.

При отчислении или переводе студента на иную форму обучения, а также об иных обстоятельствах, влияющих на размер фиксированной выплаты (например, нахождение студента в академическом отпуске или его призыв на военную службу), пенсионеру необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда России. 


/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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