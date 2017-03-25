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25.03.2017 10:00

25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники культуры! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Десять лет назад была сформулирована идея учреждения государственного праздника всех, кто работает в сфере культуры. И уже вскоре эта инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации и утверждена указом главы государства. Тем самым было еще раз подчеркнуто то уважение, с которым в нашем обществе относятся к людям, посвятившем свою жизнь сохранению и развитию культурных традиций.
Художники, музыканты, писатели, актеры, работники художественного образования, музеев, театров, концертных залов, галерей, библиотек и культурно-досуговых учреждений – вы все вместе сохраняете и приумножаете культурные богатства нашей страны. Осознание их непреходящей ценности как фундамента развития нашего общества – это важнейшее достижение последних лет, которое является залогом нашего движения вперед. В этой работе неоценима ваша роль. Мы говорим вам большое спасибо за ваш подвижнический труд, за любовь к своему делу, за энтузиазм и творчество в работе, за умение передать свою любовь к отечественной культуре будущим поколениям.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, яркого вдохновения и новых творческих открытий!
 
 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
 
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой
 
Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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