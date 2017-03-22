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22.03.2017 12:45

Мифические животные, их символика, внешний образ. В Мурманске открылась выставка «Бестиарий. Славянская и западная средневековая мифология»

В Мурманском областном художественном музее начала работу выставка «Бестиарий. Славянская и западная средневековая мифология» Детской галереи города Апатиты.

Детская галерея - масштабный художественно-образовательный проект, действующий в Апатитах с 2008 года. 
«Бестиарий» - новый экспозиционный проект галереи, цель которого - познакомить детей с мифическими животными, их символикой, внешним образом, тайным значением.

Название проект получил от средневековых сборников иллюстрированных зоологических статей, называемых Бестиариями (от лат. bestia, «зверь»), в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями. 

В славянской мифологии чаще всего встречаются образы двух крылатых существ: Сирина и Алконоста. Легенды об этих чудо-птицах и вдохновили маленьких художников.

В экспозиции будет представлено около 20 детских работ, представляющих собой собирательный образ райской вещей птицы - сказочного существа, наделенного даром пророчества и являющегося символом доброй вести. 

Выставка будет работать до 23 апреля.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
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