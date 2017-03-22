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22.03.2017 14:55

В Оленегорске местный житель осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой города Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом установлено, что северянин, будучи привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял управление автомобилем марки «ВАЗ 21110» по улицам города Оленегорска и был остановлен сотрудниками ОВО по г. Оленегорску.
По результатам рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в содеянном признал полностью.
Приговором суда водителю назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год и лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Прокуратура Мурманской области
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