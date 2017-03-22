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22.03.2017 13:45

66 лет назад создали первую в СССР Центральную студию телевидения

Центральная студия телевидения – первая в стране программно-творческая телевизионная организация. Она была создана 22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Шаболовке постановлением Совмина СССР. Телестудия сначала осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград. Но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов – общесоюзным. В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Годом спустя состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву. В 1967 году введен в действие Технический телевизионный центр «Останкино». В этом же году начались регулярные передачи цветного телевидения, а также была создана спутниковая система распределения телевизионных программ на сеть наземных приемных станций «Орбита». 

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