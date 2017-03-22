Первый заместитель прокурора области проведет выездной личный прием граждан в городе Североморске

Первый заместитель прокурора Мурманской области Александр Саблин проведет 24 марта 2017 года выездной личный прием граждан в прокуратуре г. Североморска. Прием граждан состоится с 09.00 до 12.00 часов по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, д.3.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Прием будет осуществляться без предварительной записи. Обратившимся на прием необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Прокуратура Мурманской области