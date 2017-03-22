В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Осипенко, 8

ОТ ГАЗАСОНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Морская, 7

ул. Гагарина, 9 (корп. 3,4)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска